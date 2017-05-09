母親節前找回瘖啞母 家屬PO文感謝員警
花蓮鳳林鎮1名70歲的黃姓老婦人，前日下午被員警發現累倒在30多公里外的吉安鄉路旁，警方將老婦帶回派出所內休息，發現她是鳳林地區的失蹤4天的瘖啞人士，家屬在接獲通知後立即北上將老婦人接回，同時也在臉書上PO文感謝大家。
警方表示，吉安派出所警員蘇家和7日執行家戶訪查勤務時，約在下午5時左右在慶北三街發現1名老婦人倒在路旁，經員警上前喚醒老婦人後發現她並無大礙，只是面對詢問時不發一語，並且頗有戒心的直盯著員警。
員警與老婦人一直僵持不下，所以找來派出所女警幫忙，慢慢的老婦人逐漸放下心防，才願意配合坐上巡邏車，不過在派出所內她還是沉默不語，不吐一字，加上沒有任何身分證件，於是員警拿出M-POLICE行動電腦，以人臉辨識系統嘗試著搜尋。
經警方濾數相關人口資料，終於確認老婦人的身分，原來她是鳳林地區通報協尋的失蹤人口，同時也是位身心障礙人士，經查證，老婦人在5月6日上午9時許自鳳林家中出門，示意要去附近探望親友，結果卻就此失去了蹤影，家屬在遍尋不著後立即向當地警方報案。
家屬在接獲警方的通知後，立即前往吉安派出所與老婦人團聚，老婦人一見親人出現馬上就露出笑容，家人說老婦人疑似在鳳林上錯了公車，所以才一路迷途到吉安鄉，加上不會說話大家都非常擔心，幸好被熱心的員警發現，才能在母親節前與家人團圓，真的非常感謝大家。
(中時)
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