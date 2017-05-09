警方即時戮破騙局，保住老翁20萬元老本

受詐騙的彭男到農會匯款時，被警方攔阻。（莊哲權翻攝）

詐騙集團假藉投資名義，致電台東彭姓男子借錢，彭男雖有察覺手機號碼與認識的好友「阿陽」不同，但對方馬上解釋手機號碼換新，且聲音也雷同，彭姓老翁不疑有他，要到農會匯20萬元時，農會行員察覺彭男神色有異通知警方，警方到場即時戳破這場騙局，保住老翁的20萬老本。

台東縣警局關山分局瑞源派出所接獲農會行員報稱，有名老翁要匯20萬元，神色有點奇怪，瑞源派出所警員黃英博及胡德義隨即到場了解。

原來60歲彭男在家中，突接獲佯稱友人阿陽的來電，以欲投資但欠資金為由，開口向他借20萬元，雖然他一開始有質疑，但因為聲音實在太像，且抵不過「假友人」的再三拜託，便去鹿野鄉農會瑞源分部匯款。

雖然警方及行員不斷勸說，但是彭男對於好友借錢一事仍深信不疑，最後胡員靈機一動，直接載他去找老友「阿陽」才醒悟，直向警方及行員道謝，保住他的血汗錢。

(中時)