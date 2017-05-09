北市吃粽子貴鬆鬆 食材全都漲市場處要查
端午節吃粽子愈來愈貴！台北市議員秦慧珠9日質詢時指出，香菇、櫻花蝦、蛋黃及粽葉等食材均上漲，導致市場上粽子平均上漲10元，市井小民大呼吃不消，市場處長許玄謀回應，將與消保官、衛生單位聯合到零售市場稽查，了解有無不正常價格波動。
秦慧珠9日在議會財建部門質詢時表示，肉粽原料除了豬肉，連香菇、櫻花蝦、蛋黃及粽葉、瓦斯均上漲，每顆粽子平均上漲約10元。依農委會資料顯示，近日豬隻成交量越來越少，零售價上漲到每公斤78元到90元，愈接近端午節可能會愈貴，但迄今不見台北市政府有任何控管機制，她認為有人為哄抬物價之嫌。
對此，市場處表示，將會同消保官、衛生等相關單位，針對零售市場進行查價。台北市沒有毛豬的拍賣市場，不過已和農委會密切聯繫，目前會增加進口，農委會判斷還算可以供應，至於豬價約會再增加1成左右。市場處表示，3周內將針對零售市場進行必要查察，看是否有不正常的物價波動。
(中時)
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