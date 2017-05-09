拾荒當興趣 他保留大量珍貴文物
「蒐集被時光凝結的物品！」關西鎮民羅文蔚從小立志「拾荒」，儘管未能以此為業，也未放棄喜好，偶爾出沒在閒置的天主堂、廢棄房屋或是將消失的眷村，他因而收藏了傳教士來台使用的行李箱，或是在半世紀前製作的世界鐘，別人不要的物品，卻是他眼中的寶物。
羅文蔚說，他對舊物、古物十分著迷，過去石光地區曾有聖母醫院，他在當地出生、長大，但在2000年時，聖母醫院拆遷改建成一般民宅，羅文蔚在舊建物遭剷平前，便先保留了數個當年神父、修女從歐美搭船來台使用的行李箱，行李箱外緣殘留當年傳教士，搭船渡海的行李票字樣，十分珍貴。
除此之外，羅文蔚也在老教堂中，發現一張由神父手製的「萬國鐘」，將不同國家劃入時間向度中，他推測可能是在1950年代前後所製，發現時已略為受潮，他帶回家後視若珍寶，也為天主教在關西鎮傳教的歷史留下紀錄。
羅文蔚與妻子曾妃玉都喜愛收藏老東西，曾妃玉以手工編織品、染布為主，兩人在關西鎮開設托斯卡尼餐廳，並種植有機蔬菜、推動食農教育等，餐廳內所使用的廚具、餐廳桌椅，也靠夫妻倆善於尋覓二手貨而蒐集，夫妻倆日常旅行不看新品，專找舊物。
「珍惜物品！」羅文蔚說，在籌備餐廳前，先預留約1年時間四處尋覓適合用品，從北部到中部，總共跑了6、7家，找到的桌椅、設備等狀況都良好，價格最低只要新品的3折，除了省錢也是惜物。羅文蔚還有座「流浪花園」，收留了他人不要的樹木等。
羅文蔚笑說，他喜愛舊物在朋友圈中不是秘密，有時還會告訴他「哪邊房子要拆了」等資訊，他偶爾也會出現在將拆除的眷村、閒置的教堂等，希望能保留別人不要的物品，為各個人文地景及歷史留下見證。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。