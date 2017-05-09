拾荒當興趣 他保留大量珍貴文物

羅文蔚收藏的萬國鐘，他推測應為1950年代由傳教士親手製作，但製作人已不可考。（莊旻靜攝）

羅文蔚身後的行李箱來自被拆除的聖母醫院及眷村等，具有不同時代的特色。（莊旻靜攝）

羅文蔚保留過去傳教士使用的打字機以及印刷版，為傳教士在關西鎮的足跡留下見證。（莊旻靜攝）

羅文蔚過去在已被拆除的聖母醫院中，發現傳教士在1940年代搭船來台使用的行李箱，箱緣還印有當年渡輪的行李票印記。（莊旻靜攝）

「蒐集被時光凝結的物品！」關西鎮民羅文蔚從小立志「拾荒」，儘管未能以此為業，也未放棄喜好，偶爾出沒在閒置的天主堂、廢棄房屋或是將消失的眷村，他因而收藏了傳教士來台使用的行李箱，或是在半世紀前製作的世界鐘，別人不要的物品，卻是他眼中的寶物。

羅文蔚說，他對舊物、古物十分著迷，過去石光地區曾有聖母醫院，他在當地出生、長大，但在2000年時，聖母醫院拆遷改建成一般民宅，羅文蔚在舊建物遭剷平前，便先保留了數個當年神父、修女從歐美搭船來台使用的行李箱，行李箱外緣殘留當年傳教士，搭船渡海的行李票字樣，十分珍貴。

除此之外，羅文蔚也在老教堂中，發現一張由神父手製的「萬國鐘」，將不同國家劃入時間向度中，他推測可能是在1950年代前後所製，發現時已略為受潮，他帶回家後視若珍寶，也為天主教在關西鎮傳教的歷史留下紀錄。

羅文蔚與妻子曾妃玉都喜愛收藏老東西，曾妃玉以手工編織品、染布為主，兩人在關西鎮開設托斯卡尼餐廳，並種植有機蔬菜、推動食農教育等，餐廳內所使用的廚具、餐廳桌椅，也靠夫妻倆善於尋覓二手貨而蒐集，夫妻倆日常旅行不看新品，專找舊物。

「珍惜物品！」羅文蔚說，在籌備餐廳前，先預留約1年時間四處尋覓適合用品，從北部到中部，總共跑了6、7家，找到的桌椅、設備等狀況都良好，價格最低只要新品的3折，除了省錢也是惜物。羅文蔚還有座「流浪花園」，收留了他人不要的樹木等。

羅文蔚笑說，他喜愛舊物在朋友圈中不是秘密，有時還會告訴他「哪邊房子要拆了」等資訊，他偶爾也會出現在將拆除的眷村、閒置的教堂等，希望能保留別人不要的物品，為各個人文地景及歷史留下見證。

(中時)