富邦悍將陷低潮 林哲瑄：早遇到也好
富邦悍將今年上半季陷入空前低潮，至今戰績9勝20敗，是全聯盟唯一沒達10勝的球隊，表現完全與去年奪冠時截然不同，中外野手林哲瑄9日賽前坦言，大家都很想贏球，結果導致身手有些施展不開，「但畢竟球季還很長，球隊狀況難免都有高低起伏，或許早點遇到也好。」
富邦日前好不容易終止9連敗，且又在4月底最後2場比賽奪得2連勝，感覺氣勢正要上來，沒想到上周5場比賽，團隊打擊率2成87排名第2的他們，竟然還有3場比賽慘遭完封，加上投手群持續不振，團隊自責分率6.02居全聯盟最高，使得他們以5連敗做為5月的起頭。
球隊陷低潮，身為球隊中指標性人物之一的林哲瑄儘管直言，每個人都很想要贏，或許因為這樣打得有些綁手綁腳，球隊狀況本就有高低起伏，早點遇到低潮也許是好事，現在就只能努力把心態調整好，繼續面對每一場比賽。至於投手群雖狀況不好，但林哲瑄對他們很有信心，直言「我相信我們的投手是最好的！」
(中時電子報)
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