曾柏勛伴病父 立志醫科上陽明大學

大甲高中曾柏勛在高中3年求學階段，近2年時間兼顧生病的父親，更如願錄取陽明大學不分系。（陳淑娥攝）

紀政宇家中世代務農，透過興翼招生計畫，進入國立中興大學土壤環境工程系。（陳淑娥攝）

106年度大學申請入學於9日放榜，大甲高中4人上國立清華大學，與其他入學管道合併，今年共9人錄取清華大學，打破創校以來紀錄；學生曾柏勛高一那年，因照顧病父致成績下滑，去年父親病逝，他奮發圖強考上陽明大學不分系。

曾柏勛的父親去年病逝，他說，2位哥哥都在外地讀書或工作，高一、二時因照顧父親，時常進出醫院致成績有些下滑，父親住院後，萌生就讀醫科念頭，今年學測成績60級分，透過陽明璞玉計畫錄取不分系。

廖心妍父母均是「化學人」，從小耳濡目染，她錄取國立台灣師範大學化學系、清華大學化學系、台灣科大工程學系；紀政宇家中世代務農，父親兼開大貨車，家境不甚寬裕，透過興翼招生計畫，進入國立中興大學土壤環境工程系。

大甲高中今年共9人錄取清華大學，包含申請入學4人（含原住民1人）、繁星2人及體育績優3人，打破創校以來紀錄。

(中時)