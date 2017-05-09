用電量今年次高 5月第三顆警戒燈號

雖然今天氣溫比氣象局預估略低一點，但全台用電量仍衝到3156.9萬瓩，是今年次高量。備轉容量率5.86%，亮起5月第3顆供電警戒橘燈。台電表示，在520歲修機組全部歸隊前，近期供電都會呈現吃緊狀態。

天氣進入夏天時節，氣溫持續悶熱，昨天下午2時30分尖峰用電負載量達3156.9萬瓩，備轉容量率5.86%，連續兩天亮起供電警戒燈號，也是五月第三次。這也是今年第二高用電量，最高為本月5日的3185.4萬瓩。

台電表示，還好實際氣溫較比氣象局預估要低一些，否則全台用電量可能一舉超過3200萬瓩。今天用電量預測跟昨天差不多，但供電機組有增加，備轉容量率可望超過6%，回到供電吃緊黃燈。

台電表示，在520前所有機組歲修回來前，供電會呈吃緊狀態，會持續進行需量競價和相關節能措施，穩定供電。

(中時)