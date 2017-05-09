遠航停飛6-8月高雄澳門航班
受到民航局限制飛行時數的影響，遠航基於機隊運能調度考量，今天宣布取消6月至8月高雄、澳門所有航班，一共3個月，9月會恢復正常。
民航局則表示，遠航機隊的機齡偏高，2、3月頻發生故障而延誤載客，為了飛安必須管制限縮機隊的飛行時數，每個月只能飛1300個小時，以監控其飛安，並且實施滾動檢討。已要求遠航不得取消國內線航班，僅就國際及兩岸航線調整。
遠航今年2月開始被民航局限制飛行時數，每個月大約1300小時左右，5月有小幅增加到1400多小時。民航局說，接下來還會持續檢討，評估每月的限制飛行時數。
遠航取消高雄、澳門航班的另一個考慮是基於整體市場需求。開航初期表定每周有14個班次，但實際達到營運目標的次數非常少，後來減為每周5班，如今則停飛3個月。遠航說，受影響的大多數是團客，已通知旅行社，並承諾將協助轉至其他航班。
此外，遠航有關兩岸航線的部分，松山、廈門航線暫緩開航，原定5、6月開航的松山、福州航線則延後到7月底、8月初再開航。
不過即使最近遭遇到這麼多大小事故，遠航仍堅持這是基於營運上的考量所做的調度，公司財務正常無虞。
(中時)
關鍵字：遠航
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