台灣料理「鮮石斑漬芥菜風味套餐」揚名國際!
徐力剛／台北報導
新東陽關西服務區的「臻好食客棧」素以客家菜聞名，許多人慕名而來，今年2月更與高公局受邀出席日本「高速公路服務區2017年料理選拔大賽」，也是台灣國道服務區唯一受邀廠商。
臻好食客棧主廚楊勝閔、廚師羅懷文推廣客家菜與台灣龍膽石斑不遺餘力，特製「鮮石斑漬芥菜風味套餐」風味客家料理，讓日本評審大為驚艷，此次更獲得日本EXIS株式會社頒發「食文化特別賞」為國爭光，5月11日起新東陽關西服務區臻好食客棧、桃園國際機場第一航廈出境大廳3樓臻好食客棧同步推出。
套餐內含7道料理，包括粉紅酸菜球、仙草柿餅雞湯、炸石斑佐鳯梨桔醬、梅干扣肉缽、酸菜清蒸龍膽石斑、福菜苦茶油拌飯仙草柿餅雞湯、東方美人茶搭新東陽手作鳯梨酥。其中「酸菜清蒸龍膽石斑」以台灣龍膽石斑入菜，加入雪裡紅、酸菜提味，以清蒸最大限度保留原味，入口魚肉肉質軟嫩，石斑膠質豐富，搭配酸菜特有酸度品嘗，人生一絕。
特色料理「粉紅酸菜球」先將吐司浸泡鮮奶，而後擰乾製作餅皮，加入酸菜、花生粉製作，佐以新鮮蕃茄享用，鹹甜風味令人難忘。另一料理「炸石斑佐鳯梨桔醬」將帶皮石斑魚切片即下油鍋裸炸，可搭配鳯梨、客家桔醬熬煮沾醬，口感層次有變化。
(中時)
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