花蓮》 單親母拉拔5女長大 女兒考上法律系要回部落服務
今年申請通過國立東華大學法律系原住民專班的古語桐，父親離世後由母親獨立府她和4名姊妹，獨立扛下養家重擔的母親，曾有人提議願意領養女兒們，因女兒們的貼心也讓母親可以專心賺錢養家，排行老四的古語桐說，要留在花蓮，將來回到部落服務族人，還可以就近陪伴媽媽。
國小三年級父親因病過世後，由母親一人拉拔姐妹五人長大，靠著賠償金及母親四處接案教族語貼補家用，愛好文化的母親投入原住民傳統文化傳承領域，大姐、二姐也跟隨母親的腳步，大學專攻族群文化領域，自己則投入法律專班，將來要為族人爭取權益。
古語桐說，爸爸離世後，看到媽媽整頭黑髮變白髮，小時候常常透過單薄的木板隔間，在夜深人靜時聽到媽媽的啜泣聲，為了減輕媽媽負擔，她們學會自立自強，家事課業都不需媽媽擔心。
她幽默地說，感謝媽媽在生活最艱難的處境中，仍咬著牙沒有把她們送養，雖然大家都說我們太漂亮了，送養很容易很多會搶著要領養！母親的堅強也造就她們互相督促，獨立的個性，她透露自己目前是家中掌廚的主廚。
身為原住民的她，很清楚部落族人在各項社會政策上，因為對法律的不熟悉而吃虧，她說，「回部落服務一直是我的方向！」，選讀法律系就希望能透過自身的法律專業素養，將來要回到部落協助族人換回社會正義，也能就近陪伴媽媽。
(中時)
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