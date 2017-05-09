大學申請入學 清水高中4人上清華大學

106年度大學申請入學於9日放榜，清水高中申請入學共276位錄取，其中清華大學4人、台灣師範大學17人，音樂班劉一澄更獲錄取大陸上海音樂學院，表現優異，截至目前為止，346人透過各項管道進大學，公立大學錄取率更達52%。

清水高中申請入學共錄取276位，清華大學4位(物理系、幼兒教育及音樂系)、台灣師範大學17位(其中音樂系高達15位，中區各高中最多)。另有一位音樂班劉一澄，更錄取大陸上海音樂學院，表現優異，目前仍有多位音樂班同學，參加國外音樂大學考試，陸續放榜中傳回佳績中。

校長賴昭呈表示，截至目前為止，本校高三同學各項管道(不含科技大學、軍警校)共錄取346位，台灣大學1位、清華大學5位、交通大學1位、成功大學2位、政治大學1位、師範大學26位、台北藝術大學7位、中央、中興及中正大學共18位，錄取公立大學總計142位，較去年增加18位，公立大學錄取率達52%，成績又再度攀升成長。

賴昭呈指出，清水高中學生表現，又再度展現亮麗成績，在質量方面，均有大幅的進步，感謝師長及家長對學校的支持與鼓勵。

(中時)