42歲煉鋼爐廠操作員中年失業 參訓取得電銲證照獲鋼鐵廠錄用任銲接員

葉人杰雖揮汗如雨，但從不喊累，他非常感謝勞動部助他培養銲接技能，開創職場第二春。（吳江泉攝）

42歲葉人杰從事煉鋼爐廠操作員時間長達14年，前年因老東家關廠而中年失業，為在職場上求生存，他參加勞動部高屏澎東分署舉辦的「綜合銲接班」，培養第二專長銲接技能，在取得一般手工電銲、氬氣鎢極電銲雙證照後，獲得鋼鐵公司錄用任銲接員。

「中年失業的最大恐懼，就是不知道一家老小的下一餐在哪？」，葉人杰說，他婚後，長期靠著在煉鋼爐廠擔任操作員，賺錢養家，原以為可以很平順的待到退休，沒想到老東家在前年決定退出鋼鐵市場，他得知自己即將失業，內心承受著很大的壓力。

所幸他的個性積極，在轉換跑道過程中，得知勞動部高屏澎東分署舉辦「綜合銲接班」，可藉此培養銲接技能，立即報名參加。為期半年的公費補助訓練課程，他除了學到金屬材料、識圖與製圖等學科課程，更藉由分署內完善的訓練設施，實際操作氬銲軟鋼薄板平銲、一般手工電銲等，累積豐富經驗，於結訓前，取得兩張銲接相關證照，最後透過高屏澎東分署就業媒合推薦活動，獲得鋼鐵公司錄用任銲接員。

鋼鐵公司工地現場，機具發出轟隆聲、運輸車於廠內來回穿梭，在一處角落，可見葉人杰一手拿電銲設備、一手拿面罩，專注於眼前的設備檢修、銲接及保養設備等作業。在炎熱天氣下工作，雖然揮汗如雨，但他從不喊累。他說，參加勞動部職訓課程，收穫很多，其中，最重要的是學會「一般手工電銲」並且取得電銲證照，這項技能，除了幫助他提升職場競爭力、快速重返職場，並得以在現在這個工作崗位上，充分發揮。

勞動部高屏澎東分署長程泰運表示，民眾面臨失業會產生巨大壓力，他鼓勵大家轉職過程，為自己培養第二專長，多加利用政府資源，參加勞動部辦理的各項職前訓練課程。高屏澎東分署辦理的「自辦職前訓練課程」，5月4日起至6月12日開放報名的課程有「冷凍空調節能」、「工業配線與控制設計」、「網拍多媒體行銷」等12班，歡迎年滿15歲以上、具有就業意願的民眾報名參加，民眾欲知詳情，可電洽07-8210171詢問或是連結勞動部高屏澎東分署官網查詢。

(中時)