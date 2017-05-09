維格餅家鳳梨酥更改有效日期 5人遭約談

國內知名的糕點類大廠維格餅家，將門市即將到期的鳳梨酥，以酒精塗銷日期，重新打印上新的有效日期，再販賣給消費者，士林地檢署與新北市、台北市衛生局，持搜索票到維格公司進行搜索。

檢方今天約談維格公司董事長妻子、也是門市部蕭姓協理等4名被告，另外，通知維格公司經營事業處陳姓副總經理以證人身份到案說明。

公司人員到案後坦承原始商品的紙盒包裝，上面載明的有效日期，更改、延長有效期限。

(中時)