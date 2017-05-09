欠錢不還 廣告鬼才葉兩傳涉脫產判刑7月

廣告鬼才葉兩傳與女友賴郁芬，涉嫌向劉姓女子借款2000萬元，還款期限到期後兩周卻未還錢，反忙著將原供抵押的公司股權、代理權轉讓到鄭姓前妻名下公司；賴郁芬再找人頭取代鄭女當負責人以躲避追查，導致劉女求償無門。台北地法院審理後，依損害債權罪判葉兩傳有期徒刑7月、賴郁芬1年徒刑。本案可上訴。

以製作「開喜婆婆」烏龍茶廣告聞名的葉兩傳，先前與女友賴郁芬，共同侵占比利時珠寶商上億元的20顆鑽石，各被判刑3年確定後，已發監服刑。

本案起因劉姓女子提告，指葉兩傳2013年間以裝潢餐廳為由向她借款2000萬，並以豪宅、珠寶為抵押品，約定同年4月29日還錢。但葉兩傳卻因無力償還而跳票，並在跳票當日至同年5月13日，悄悄將名下6筆公司股權及代理權，移轉到鄭姓前妻名下後，該公司就更換負責人；新掛名公司負責人的人頭，則是由葉兩傳女友賴郁芬找來，讓法院無法強制執行。

葉兩傳向劉姓女子借錢時，雖以房屋設定抵押，但該豪宅也被法院以1億4000萬拍賣償還欠款，因債權人太多，清償款根本無法分配到劉女。另葉借錢時提供的珠寶抵押品，市值不過數十萬元，也無法償清欠款，葉2人具有脫產犯意。北院日前審結全案，依損害債權罪分別判葉、賴7月和1年徒刑。

(中時)