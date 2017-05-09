推動複合式軌道運輸系統，交通部及地方政府赴歐取經

交通部組團參訪德國卡爾斯魯厄Tram-Train系統。（交通部提供）

交通部參訪團。（交通部提供）

交通部參訪團。（交通部提供）

德國卡爾斯魯厄Tram-Train系統。（交通部提供）

為推動複合式軌道運輸系統，交通部次長范植谷率所屬相關單位與基隆市、新竹市與臺南市等地方政府，已於5月4日上午抵達德國法蘭克福機場，隨即馳赴目前世界上Tram-Train路線最長的卡爾斯魯厄（Karlsruhe）參訪，由德鐵亞太區技術總監Jaeger簡報說明卡爾斯魯厄的鐵路、輕軌與Tram-Train建設與營運作法。

卡爾斯魯厄人口約30萬人，為德國西南部的工業與科技產業中心。境內有500公里的區域輕軌網路，其中約400公里有Tram-Train列車行駛。卡爾斯魯厄所建置的Tram-Train系統，係利用傳統鐵路的基礎設施，節省建設經費，並且在市區內、或郊區新開發區新增車站，增加可及性，減少轉乘次數，降低旅行時間，提高民眾搭乘的意願，讓郊區鐵路服務的區域與市區更緊密地結合。整體運量由每年5千萬人次，藉由引進Tram-Train系統，目前已提升到1億8千萬人次。

卡爾斯魯厄原本即擁有傳統鐵路與輕軌系統，然而傳統鐵路沿線上的居民要進入市中心，只能搭乘較少班次的傳統火車，進入市區唯一的傳統火車站。而傳統火車站未必是多數民眾的目的地，因此仍需再轉乘其他交通工具。因此，卡爾斯魯厄市政當局規劃在市區內，新增輕軌路線、加密車站，使更多的人能夠搭乘在郊區搭乘Tram-Train列車，行駛在傳統火車軌道上;搭乘同一部Tram-Train列車，即可進入市區輕軌路線，選擇在市區內新增的輕軌各個車站下車，直接抵達目的地，無需轉乘，大幅提升了民眾使用輕軌做為日常生活交通工具的意願。

考察團同時參訪了卡爾斯魯厄車站，車站內外有高速鐵路、傳統火車、輕軌、Tram-Train停靠，每日進出旅次超過六萬人。提供了時間、空間與資訊上的無縫轉乘接駁，擴大軌道系統綜效。

卡爾斯魯厄成功的Tram-Train建設經驗，稱為知名的「卡爾斯魯厄模式」。另於同日下午抵達法國米魯斯（Mulhouse），由曾任米魯斯市長21年的Jean-Marie Bocquel參議員，介紹米魯斯在推動輕軌與Tram-Train的成功經驗。

米魯斯位於法、德、瑞士等國的交界處的圖爾河谷(Vallée de la Thur)，總人口近30萬，地理位置優越，風景優美，不但是各國貨物的集散中心，也具有工業與科技產業，更具有動物園、火車博物館等，吸引許多人來此旅遊。

米魯斯的Tram-Train建設計畫，於2004年10月11日核定；經過6年的興建與營運整備與測試，在2010年12月12日正式營運，是法國的第三條Tram-Train路線。有傳統鐵路列車與Tram-Train列車在同一段傳統鐵道上營運，同時該Tram-Train列車還在市區以輕軌電車方式營運。連結傳統火車沿線區域與市中心，使旅客可以不經轉乘，即來回穿梭於市區輕軌可及的區域與傳統鐵路服務的郊區。

Tram-Train路線營運路線長20公里，除了僅在輕軌與傳統鐵路的轉換段新設4公里的軌道外，大部分路線係利用既有的傳統鐵路設施。建設計畫由Alsace省投資7200萬歐元；米魯斯生活圈市鎮組織籌資投入3100萬歐元；法國中央政府投資2700萬歐元；市級政府投入1100萬歐元；法鐵投資900萬歐元整修傳統鐵路車站月臺為適合Tram-Train使用的車站月臺，總計投資額計 1億5000萬歐元。Jean-Marie Bocquel強調，推動Tram-Train涉及的界面很多，除了與市民溝通非常重要之外，與相關行政與鐵路專業單位的協調，也需要付出很大的心力。

在米魯斯市區也訪問多位居民與商家，均表示輕軌推動之初，許多反對輕軌在市區建置的聲音，隨著輕軌建置完成之後所帶來更好的居住環境及生意，都轉換為支持輕軌繼續延伸的動力。

藉由參訪卡爾斯魯厄及米魯斯推動Tram-Train的成功案例，將可做為交通部後續推動複合式軌道運輸系統之參考。

(中時)