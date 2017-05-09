嚴正嵐雙胞胎交換哏玩到觀眾怒了！簡宏霖衰被「黑特」公審
嚴正嵐在三立、東森八點華劇《只為你停留》飾演雙胞胎徐黛麒、徐寶麒，劇中硬要玩交換身份哏的黛麒不斷使壞，8日晚一巴掌打向妹妹寶麒，更讓觀眾發怒了，不少觀眾質疑，就連是寶麒的好友佳恩（顏怡平飾）都已經發現死黨不對勁了，感覺不是以前憨傻的寶麒，一向精明的律師男友簡宏霖居然沒起疑心！觀眾近來已對這交換哏感到不耐煩，幾乎每集都在PTT開黑特區狂罵。
雖然該劇目前仍是華語劇同時段收視最高，但觀眾頻罵「煩死了」、「寶麒有智商嗎」、「蠢得無極限」、「編劇把寶麒編到變低能」，也氣電視台把觀眾的憤怒當成收視概念，網友除了怒放話要轉台、棄劇，還要簡宏霖睜大眼睛看清楚，「怎麼當律師辦案容易，卻理不清家務事」、「連女友真假都分不清楚」。
簡宏霖苦笑請觀眾提供線索，結果真的有熱情觀眾列出多項疑點，「手也牽過，嘴也親過，難道分不出手感與口感嗎？」、「黛麒手腕有傷疤啊！」、「黛麒不會尊重別人，會擺臭臉」、「寶麒在不知所措時臉會鼓鼓的，然後說話會口吃，寶麒比較被動 ，黛麒比較主動！」等， 看完網友留言後，簡宏霖也意有所指、語帶保留地說：「有誰會分不清楚自己的女友呢？」
(中時)
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