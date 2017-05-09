【獨家】48歲導演明金成8日登記結婚 小6歲老婆主動冠夫姓
從演員轉戰幕後，擔任導演工作多年的明金成，8日上午在南港戶政事務所登記結婚，低調的他僅在微信朋友圈Po出完成登記後笑開懷的合照，接受親友祝福。他9日受訪坦言確實結婚了，透露小他6歲的老婆是經同學介紹認識，已交往兩年，且老婆主動表示要「冠夫姓」，因此到戶政事務所登記時手續比別人繁複，承辦人員還嚇傻表示，這是他10年來遇到第一個要冠夫姓的新娘！
雖然是結婚這等人生大事，不過新人登記時打扮相當輕鬆休閒，明金成甚至僅穿著白色POLO衫加上紅色休閒短褲，老婆也穿白色上衣搭配牛仔褲，完全符合兩人想要的簡單低調。他回憶登記過程，因為老婆要冠夫姓而讓過程變得很搞笑，當承辦人員嚇傻問「蛤？」他還緊張問：「怎麼了嗎？」他笑說，這反而是兩人平淡中的另一種浪漫。
他過去交往對象不乏圈內女藝人，老婆有什麼特別吸引力，讓他願意放棄單身生活？明金成說，老婆只是一般上班族，和他一樣都喜歡簡單生活，就算只是在家看電視、沒做什麼，兩人也很談得來，也不會覺得無聊，對方也能體諒他的工作，結婚是自然而然，且兩人都渴望進入家庭，「我們都想要生小孩，有小孩的家庭人生才完整，這也是我的人生夢想之一！」之後沒有宴客計劃。
48歲的明金成曾被憂鬱症纏身多年，2009年才剛拍完《魔女18號》時就傳出病情嚴重到必須住院治療，幸好後來沒有大礙，他說其實後來又曾住院治療過，但主要都是因為自己擅自停藥造成，現在他定期回診，他也印證幸福快樂是甩開憂鬱的最好良方，「現在只要吃一顆藥就夠了！」
(中時)
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