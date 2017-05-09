潮州槍響疑購車糾紛 助陣男遭對向來車擊中

遭射擊的紅色小客車。（謝佳潾攝）

遭射擊的紅色小客車。（謝佳潾攝）

9日凌晨2時許，台一線、光春路口傳出槍響。(謝佳潾攝)

購車糾紛？潮州鎮今天凌晨傳出有兩方人馬約15部車在台一線上因故飛車尋仇，坐在駕駛座後方、助陣的23歲林姓男子竟遭對向來車的副駕駛隔著安全島開1槍擊中左腰部，幸無生命危險，警方目前已查扣遭射擊的小客車，全案積極偵辦中。

潮州警分局表示，今天凌晨2時30分許，林男在台一線、光春路遭人槍擊時，並沒有報警求助，直接由同車駕車的張姓友人花12分鐘直奔東港安泰醫院就醫，警方透過醫院通報後立即展開追查，並在調閱監視器時發現凌晨3時許有10多輛車往林邊方向飛車追逐，研判應是兩方人馬衝突所致。

警方循線追查發現，雙方疑似是因購車起糾紛，一方人在群組上聚眾尋仇，受傷的林男疑似就是被人叫去助陣，他與3友人共乘1部紅色小客車從崁頂方向開往潮州預備會合，不料雙方人馬竟在八大森林樂園前的台一線上狹路相逢，兩派人當場飛車追逐。

據監視器畫面顯示，1部南下小客車行經台一線、光春路時，坐在副駕駛座的男子突然起身站出窗外且還手持1把手槍，隨後朝對向車道擊發1槍，而子彈竟隔著安全島正中林男座車，且還貫穿車門射中坐在駕駛座後方的林男。

槍聲一響大家都嚇到鳥獸散，有車子往187縣道跑，也有車子往189縣道竄，最後還跑到林邊所報警求救，指稱遭10多台車子飛車追逐。林男中槍後則由張姓友人駕車開往東港安泰醫院就醫，幸子彈沒有穿透腰部，經手術將子彈取出後已無大礙，而警方也透過彈道比對積極查緝可疑人物中。

警方指出，目前已扣到遭槍擊的紅車，並找到車上的相關人，初步研判是兩方人購車糾紛所致，全案仍在偵查中。

(中時)