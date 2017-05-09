俄紅場閱兵 導彈坦克小鮮肉齊上陣
俄羅斯今日在莫斯科紅場舉行衛國戰爭勝利72週年閱兵儀式，共有超過1萬多名士兵、114件軍事設備和72架飛機參加閱兵式。
俄羅斯的衛國戰爭指的是發生在二次大戰期間的納粹德國與前蘇聯的戰爭，時間從1941年6月22日德國進攻前蘇聯開始，到1945年5月德國投降為止。在這場戰爭中，前蘇聯軍隊死亡人數超過千萬，加上死於德軍戰俘營360萬與平民死亡1740萬人，合計約3000餘萬條人命，連傷者共約6000萬人，整個蘇維埃聯邦國16至40歲兵役適齡男子有半數非死即殘。
二次大戰結束後，前蘇聯將這場戰事稱之為「偉大的衛國戰爭」，並將5月9日訂為衛國戰爭勝利紀念日。蘇聯解體後，俄羅斯及獨聯體國家承續前蘇聯時期傳統，幾乎每年這一天都會在當地舉行活動慶祝這一節日。
報導說，今年的勝利日節日期間，俄羅斯各地將舉辦7300多場慶祝活動。在今年的紅場閱兵式上，俄羅斯北極裝備也首次亮相。
此外，閱兵式上，「俄羅斯勇士」航空隊飛行員也將首次駕駛「蘇-30SM」飛越紅場。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。