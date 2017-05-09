俄紅場閱兵 導彈坦克小鮮肉齊上陣

莫斯科紅場上的衛國戰爭勝利紀念日閱兵，紀念戰勝納粹德國的入侵。蘇聯解體後，俄羅斯承襲傳統，幾乎每年都舉行紀念活動。（圖／美聯社）

美麗高大的俄羅斯女兵成為衛國戰爭紀念日閱兵式上最受矚目的焦點。（圖／美聯社）

俄羅斯軍校女學生也參加莫斯科紅場上的衛國戰爭紀念日閱兵式。（圖／美聯社）

俄羅斯今日在莫斯科紅場舉行衛國戰爭勝利72週年閱兵儀式，共有超過1萬多名士兵、114件軍事設備和72架飛機參加閱兵式。

俄羅斯的衛國戰爭指的是發生在二次大戰期間的納粹德國與前蘇聯的戰爭，時間從1941年6月22日德國進攻前蘇聯開始，到1945年5月德國投降為止。在這場戰爭中，前蘇聯軍隊死亡人數超過千萬，加上死於德軍戰俘營360萬與平民死亡1740萬人，合計約3000餘萬條人命，連傷者共約6000萬人，整個蘇維埃聯邦國16至40歲兵役適齡男子有半數非死即殘。

紅場閱兵式的儀隊前導兵以誇張步伐通過紅場，這是俄軍儀隊極有特色的表演。（圖／美聯社）

莫斯科紅場閱兵式上的年輕英挺的俄羅斯士兵，其軍服設計有明顯的斯拉夫風格。（圖／美聯社）

在衛國戰爭勝利紀念日閱兵式上，俄羅斯邊防軍列隊通過紅場。（圖／美聯社）

莫斯科紅場閱兵式中展出俄國陸軍新式野戰服裝。（圖／美聯社）

二次大戰結束後，前蘇聯將這場戰事稱之為「偉大的衛國戰爭」，並將5月9日訂為衛國戰爭勝利紀念日。蘇聯解體後，俄羅斯及獨聯體國家承續前蘇聯時期傳統，幾乎每年這一天都會在當地舉行活動慶祝這一節日。

報導說，今年的勝利日節日期間，俄羅斯各地將舉辦7300多場慶祝活動。在今年的紅場閱兵式上，俄羅斯北極裝備也首次亮相。

俄羅斯白楊-M洲際彈道飛彈參加了衛國戰爭勝利紀念日的紅場閱兵式。（圖／美聯社）

俄羅斯衛國戰爭勝利紀念日在莫斯科紅場舉行閱兵式，首次公開展示了俄軍的北極裝備，圖為專門用於雪地作戰的裝甲車。（圖／美聯社）

參加衛國戰爭勝利紀念日兵的俄羅斯主力戰車T14阿瑪塔坦克，預計2020年服役，是俄軍未來40年的主力坦克。（圖／美聯社）

米格31型全天候戰機以空中分列式飛越莫斯科著名的亞歷山大柱上空。亞歷山大柱位於俄羅斯聖彼得堡冬宮廣場的中心，是為了紀念打敗拿破崙入侵俄羅斯而豎立。（圖／美聯社）

俄羅斯總統普丁按例參加了衛國戰爭勝利紀念日的紅場閱兵，同時也主持了向國家無名英雄墓獻花的儀式。（圖／美聯社）

俄羅斯遠東城市海參威9日舉行紀念衛國戰爭勝利72週年閱兵式及慶祝活動。（圖／新華社）

此外，閱兵式上，「俄羅斯勇士」航空隊飛行員也將首次駕駛「蘇-30SM」飛越紅場。

(中時電子報)