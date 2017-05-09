劉遵義：經濟全球化下 不應有輸家

劉遵義（右）進行演講。（校方提供）

演講者與主辦單位合影留念。（校方提供）

中央研究院院士劉遵義獲中央大學與余紀忠文教基金會之邀，9日在「余紀忠講座」上，演講「經濟全球化下的前景與困境」。他認為，經濟全球化下，全球都受惠，不應分為贏家或輸家。輸家是內部分配的問題，無法用市場機制調控，只能靠政府補償。台灣因出口貿易關係，從低收入國家晉身為全球經濟的一員，是全球化的得益者，台灣應朝全球化發展而努力。

劉遵義院士曾任香港中文大學校長，曾發表達170多篇國際學術論文，2010年獲頒中央大學名譽博士。他建立第一個中國計量經濟模型，對「東亞經濟奇蹟」研究著力甚深。

劉遵義引用《紐約時報》專欄作家佛里曼所說的「世界是平的」，全球化可深入每個角落，擴大市場規模，規模報酬較易，無形資本回報率高，但也可能出現全球壟斷，出現準寡頭的競爭。

劉遵義認為，政府在面對全球化的激烈競爭，可向受益的贏家課稅，對輸家提供補償，特別是永久性的失業者。他舉例，台灣早年為製鞋大國，因應全球化浪潮，「能搬走的就業機會，就會搬走」，對年輕者，可提供再教育訓練，但對年長者，可補貼長俸。

劉遵義說，對短期的資本控管上，應避免短期投機炒作，鼓勵長期的資本。更要朝改善社會安全網努力，建構更完善的機制。最後鼓勵投資無形資本，企業不斷投入研發和創新，才能永續發展。

(中時)