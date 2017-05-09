3冠后、跨季24連霸 國泰女籃風光慶功

國泰女籃舉辦3冠后暨24連霸感恩晚宴。(林宋以情攝)

完成社甲聯賽暨WSBL跨季24連霸，國泰女籃9日舉辦24連霸暨3冠后(WSBL、UBA、JHBL)慶功晚宴，依照慣例送頒發奪冠成員40分裸鑽，國泰董事長蔡宏圖也到場親頒獎項，總教練洪玲瑤致詞感動近乎哽咽。

國泰女籃3月第12季WSBL風光稱后，所屬體系文化大學女籃、永仁國中女籃隊也分別在UBA大專籃球聯賽、JHBL國中籃球聯賽完成3連后，9日在喜來登飯店舉辦感謝晚宴，國泰董事長蔡宏圖親自出席，中華籃協理事長丁守中也是座上嘉賓。

國泰女籃舉辦3冠后暨24連霸感恩晚宴。(林宋以情攝)

48年來國泰企業力挺女籃，總教練洪玲瑤感激在心，過去曾一度想引咎辭職，但蔡宏圖一番話激勵，令洪玲瑤相當感動，「董事長說，『妳以為冠軍這麼容易，冠軍只有一個，24連霸並不是件容易的事。』」

洪玲瑤不忘提醒子弟兵，24冠實屬不易，「比賽有高潮也有低潮，但絕不放棄精神，要不斷在國泰女籃成員中傳承下去。」

(中時電子報)