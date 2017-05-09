「台北市民e點通」蚊子網站 半數服務沒人用挨轟

北市資訊局建置「台北市民e點通」，提供場地租借等近700項服務，但議員汪志冰發現，市長柯文哲上任以來，該系統有超過5成服務沒人用，更有97％服務僅使用500次。她痛批，柯市府不斷推出新智慧服務，卻把舊系統晾在一旁，每年花百萬元維護「蚊子網站」，簡直是浪費公帑。

汪志冰今在議會財建部門質詢指出，柯文哲參選前提出「智慧城市白皮書」，提出開放資料、製作平台等4大項願景，盼市府服務更加便民，讓民眾能擁有智慧生活。

據資料統計，資訊局在柯上任後建置28個系統、1個平台、15個網站，前2年已花費7200萬建置軟體，今年又再花3800萬，新增8個系統、1個平台，總經費高達1億多元。但汪志冰發現，新增的「市民服務整合入口」、「智慧支付整合平台」等多項服務，與原有的系統功能相仿。

汪志冰表示，北市府13年前斥資887萬元成立「台北市民e點通」，服務範圍遍及民政、勞動、都市發展等28個類別，有高達696項服務，至今維護費累計已達1350萬元，但其中竟有361項無人聞問，比例超過5成。另外，還有約97％的服務項目使用人數僅500次，不及總使用次數的1％，成效非常低落。

汪志冰認為，「台北市民e點通」若功能完整，可強化系統內容，否則就該直接淘汰，不然每年還得花百萬元維護「蚊子網站」，建議市府整合新舊系統功能，避免疊床架屋、浪費公帑。

資訊局長李維斌解釋，「台北市民e點通」每年有280萬造訪人次，不過現在申辦案件的使用確實少了點，會再跟各局處討論，增加民眾常用的項目。另外，新舊系統還是有不同功能，資訊局盼能分開管理，日後會針對重複的功能進行整合。

(中時)