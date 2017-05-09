武術狂人徐曉冬謙稱 正關門自省和學習傳統武術
自稱全中國大陸綜合格鬥技（MMA）第一的武術狂人徐曉冬，自從與太極宗師魏雷的一場比武，20秒將魏雷擊倒在地之後，聲名大噪，原本預定5月8日欲渡海來台，與台灣網路紅人「館長」陳之漢來一場「天下武林大賽」，不過因故取消。根據BBC今（9）日報導，徐曉冬表示，他現在正在關門自省，學習傳統武術知識。
徐曉冬5月4日曾經表示，他在挑戰的是一百年來中國傳統武術中的欺騙，打的是「傳統武術中的假」。不意於5月7日，粉絲數已經超過40萬的徐曉冬微博帳號從網上消失。
「館長」陳之漢表示，「他被弄了也不意外，因為嗆太多人了。」
根據BBC報導，徐曉冬說，「我沒遇到任何事，我現在生活的非常好，只是在關門自省。我要好好反省學習。我要研究傳統武術一些古代的知識，我對這些知識還是很膚淺，我需要去學習。」
網友也不禁小虧一下徐曉冬，太極拳內功發功了，徐曉冬現在正受到內傷！
(中時電子報)
文章來源：徐曉冬噤聲：「我正在關門自省和學習」
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