歸零的藝術家　莊明旗籌備私人美術館

全方位創作型藝術家莊明旗（左）與太太侯寶華（右）在潮州鎮內用16個貨櫃屋建立藝術工場、籌劃私人美術館。（謝佳潾攝）

全方位創作型藝術家莊明旗在潮州鎮內用16個貨櫃屋建立藝術工場、籌劃私人美術館。（謝佳潾攝）

籌備中的藝術工場。（謝佳潾攝）

創作始於自然！全方位創作型藝術家莊明旗，曾花8年時間苦讀考上台師大美術系，不料卻換來填鴨式教育，但也因此更確定目標，在花2年時間到西班牙留學後，擺脫學派風創作出數以萬計的「生活藝術品」，目前還在潮州鎮內用16個貨櫃屋籌劃私人美術館。

「藝術應是自然的創作。」莊明旗說，初中就讀東港國中時，受蔡水林老師影響而愛上畫畫並學會作畫，因此發誓一定要考上美術系，但沒想到花了8年時間竟換來受限的教育，填鴨式的作畫導致第1次畫展就被小五生吐槽，但也在對方身上學到創作的真諦。

1988年莊明旗到西班牙馬德里大學美術系留學，他花2年時間走遍歷史古蹟、看遍藝術品，在與各大藝術家的作品對話下創作出700多樣藝術品，他說，經過這趟藝術心靈洗禮後，懂得將自己回歸到零，拋下學院派的束縛讓創作更貼近生活。

2001年朱銘見到莊明旗的作品為之驚艷，誤以為台灣又出現素人藝術家，但釐清後仍邀約他擔任美術館駐館藝術家，莊明旗為此興奮不已。2013年，莊明旗也想為自己開設專屬的美術館，便利用16個貨櫃屋在潮州鎮內建立藝術工場。

他說，自己的作品常因天災地變而受損，也沒有主要據點保存，因此有了這個想法，但現在作品太多還在整理中，目前有太太侯寶華的貼心協助，期盼藝術工場早日與大家見面，也為潮州這個曾經就學的地方帶來不一樣的藝術風貌。

(中時)