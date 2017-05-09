歸零的藝術家 莊明旗籌備私人美術館
創作始於自然！全方位創作型藝術家莊明旗，曾花8年時間苦讀考上台師大美術系，不料卻換來填鴨式教育，但也因此更確定目標，在花2年時間到西班牙留學後，擺脫學派風創作出數以萬計的「生活藝術品」，目前還在潮州鎮內用16個貨櫃屋籌劃私人美術館。
「藝術應是自然的創作。」莊明旗說，初中就讀東港國中時，受蔡水林老師影響而愛上畫畫並學會作畫，因此發誓一定要考上美術系，但沒想到花了8年時間竟換來受限的教育，填鴨式的作畫導致第1次畫展就被小五生吐槽，但也在對方身上學到創作的真諦。
1988年莊明旗到西班牙馬德里大學美術系留學，他花2年時間走遍歷史古蹟、看遍藝術品，在與各大藝術家的作品對話下創作出700多樣藝術品，他說，經過這趟藝術心靈洗禮後，懂得將自己回歸到零，拋下學院派的束縛讓創作更貼近生活。
2001年朱銘見到莊明旗的作品為之驚艷，誤以為台灣又出現素人藝術家，但釐清後仍邀約他擔任美術館駐館藝術家，莊明旗為此興奮不已。2013年，莊明旗也想為自己開設專屬的美術館，便利用16個貨櫃屋在潮州鎮內建立藝術工場。
他說，自己的作品常因天災地變而受損，也沒有主要據點保存，因此有了這個想法，但現在作品太多還在整理中，目前有太太侯寶華的貼心協助，期盼藝術工場早日與大家見面，也為潮州這個曾經就學的地方帶來不一樣的藝術風貌。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。