按部就班 一次搞定畢旅大小事
暑假即將到來，又到了畢業季節，但在高唱驪歌之前，還有一場重頭戲不可錯過，也就是畢業旅行。同學們是否也想來場瘋狂又划算的畢業旅行呢？Skyscanner.com.tw教您如何使用Skyscanner一步一步規劃適合彼此的畢業旅行，從選擇目的地到訂機票，甚至一併搞定住宿跟租車。此外，透過Skyscanner完整的資訊與功能，讓同學即便選擇暑假旺季出遊，也能用相對便宜的價格訂到機票。
根據先前公布的「最佳訂票時機」及「訂票時機大數據報告」資料顯示，暑假適逢旅遊旺季，平均機票價格為全年度最高的時間點，其中又以七月為最高峰。Skyscanner考量到畢業旅行大多是同學們離開學校前的最後一次團體出遊，特別推薦幾個適合的目的地，像是宿霧、關島、長灘島、亞庇及帛琉。
這些地方的特色是具備豐富多樣的水上活動，也較不用一直跑景點趕行程，讓同學們可以好好珍惜彼此相聚的時光，無論是一同探索大自然的奧祕、見識海洋之美，或是在營火旁聊聊未來的計畫，都相當合適。
以往同學們的畢業旅行大多會選擇找旅行社代辦，但隨著網路越來越方便，也有許多同學開始嘗試利用旅遊搜尋引擎自己規劃，除了行程較為彈性之外，討論的過程中更能凝聚彼此的感情，還可以省下代辦費等額外支出，加上各家航空公司都會不定期的推出促銷活動，搶到優惠又可以省下一筆開銷。若是還不清楚該怎麼使用Skyscanner規劃畢業旅行，現在就跟著Skyscanner一步步著手規劃：
1.找靈感：利用Skyscanner的「旅遊新聞」及App的「探索」功能，或是參考我們的推薦城市。
2.做決定：討論並選定目的地及出發時間，馬上利用Skyscanner查詢機票價格。
3.找機票：可以參考Skyscanner特有的「航班評分服務機制」來選擇相關服務業者。
4.追蹤票價：參考「最佳訂票時機」及「訂票時機大數據報告」，並用「價格變化通知功能」追蹤機票價格。
5.搶優惠：關注Skyscanner 粉絲專頁的「#Skyscanner找機票」即時收到精選特價訊息。
6.訂機票：訂好優惠機票後，記得用「航班評分服務機制」替所選擇的服務業者評分。
7.住宿與交通：Skyscanner也提供旅館及租車的搜尋比價服務。
除了上述幾個城市之外，日本、韓國、泰國也一直都是畢業旅行的熱門選擇，但無論同學們想去哪裡，都可以利用Skyscanner網站和手機應用程式來追蹤機票價格，依照自己的需求與時間安排，找尋適合自己的機票，或關注Skyscanner Facebook粉絲專頁每天中午的「#Skyscanner找機票」活動，就有機會搶到最適合自己的優惠機票。
(中時)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範