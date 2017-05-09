按部就班 一次搞定畢旅大小事

Skyscanner畢業旅行規劃5大步驟。（圖／Skyscanner提供）

Skyscanner畢業旅行地點推薦清單。（圖／Skyscanner提供）

暑假即將到來，又到了畢業季節，但在高唱驪歌之前，還有一場重頭戲不可錯過，也就是畢業旅行。同學們是否也想來場瘋狂又划算的畢業旅行呢？Skyscanner.com.tw教您如何使用Skyscanner一步一步規劃適合彼此的畢業旅行，從選擇目的地到訂機票，甚至一併搞定住宿跟租車。此外，透過Skyscanner完整的資訊與功能，讓同學即便選擇暑假旺季出遊，也能用相對便宜的價格訂到機票。

根據先前公布的「最佳訂票時機」及「訂票時機大數據報告」資料顯示，暑假適逢旅遊旺季，平均機票價格為全年度最高的時間點，其中又以七月為最高峰。Skyscanner考量到畢業旅行大多是同學們離開學校前的最後一次團體出遊，特別推薦幾個適合的目的地，像是宿霧、關島、長灘島、亞庇及帛琉。

這些地方的特色是具備豐富多樣的水上活動，也較不用一直跑景點趕行程，讓同學們可以好好珍惜彼此相聚的時光，無論是一同探索大自然的奧祕、見識海洋之美，或是在營火旁聊聊未來的計畫，都相當合適。

以往同學們的畢業旅行大多會選擇找旅行社代辦，但隨著網路越來越方便，也有許多同學開始嘗試利用旅遊搜尋引擎自己規劃，除了行程較為彈性之外，討論的過程中更能凝聚彼此的感情，還可以省下代辦費等額外支出，加上各家航空公司都會不定期的推出促銷活動，搶到優惠又可以省下一筆開銷。若是還不清楚該怎麼使用Skyscanner規劃畢業旅行，現在就跟著Skyscanner一步步著手規劃：

1.找靈感：利用Skyscanner的「旅遊新聞」及App的「探索」功能，或是參考我們的推薦城市。

2.做決定：討論並選定目的地及出發時間，馬上利用Skyscanner查詢機票價格。

3.找機票：可以參考Skyscanner特有的「航班評分服務機制」來選擇相關服務業者。

4.追蹤票價：參考「最佳訂票時機」及「訂票時機大數據報告」，並用「價格變化通知功能」追蹤機票價格。

5.搶優惠：關注Skyscanner 粉絲專頁的「#Skyscanner找機票」即時收到精選特價訊息。

6.訂機票：訂好優惠機票後，記得用「航班評分服務機制」替所選擇的服務業者評分。

7.住宿與交通：Skyscanner也提供旅館及租車的搜尋比價服務。

除了上述幾個城市之外，日本、韓國、泰國也一直都是畢業旅行的熱門選擇，但無論同學們想去哪裡，都可以利用Skyscanner網站和手機應用程式來追蹤機票價格，依照自己的需求與時間安排，找尋適合自己的機票，或關注Skyscanner Facebook粉絲專頁每天中午的「#Skyscanner找機票」活動，就有機會搶到最適合自己的優惠機票。

(中時)