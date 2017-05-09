陳星出來了!聲明稱與林奕含交往2個月 將配合司法調查

陳星消失多天後透過補習班發出聲明，表示確實在林奕含高三時與其交往過2個多月，後續會配合司法調查。(本報資料照片/取自網路)

陳國星委請補習班代發聲明，聲稱他是因為怕對家屬造成二次傷害，所以沒在第一時間出面澄清。圖為聲明稿第一頁。

陳國星委請補習班代發聲明，聲稱他是因為怕對家屬造成二次傷害，所以沒在第一時間出面澄清。圖為聲明稿第二頁。

美女作家林奕含輕生至今超過10天，仍是媒體關注焦點，被指誘姦林奕含的補教名師陳國星今日終於透過補習班發表五點聲明，他表示自己沒有逃亡，更不是狼師，曾在林奕含高三時與其交往過2個多月。他表示他將配合司法調查，並請外界不要再讓他的家人、親友與補習班同仁承受這一切。

陳國星首先對近日帶來的社會紛擾致上歉意，並表示是因念及林家父母痛失愛女，才沒有選擇第一時間出面澄清，靜待司法機關調查釐清真相。

陳國星的聲明除表示自己並未神隱，更不是狼師，也交代自己與林奕含的相識與交往過程，並稱林奕含在十六歲即已有嚴重憂鬱症，當時與其素未謀面。陳國星也說，林奕含明確表示自己不是書中女主角，小說也非自傳，因此對書中內文不做評論。

最後，陳國星表示會配合司法調查，懇請媒體不要再讓他的家人、親朋好友及熱愛教育的補習界同仁，承受這一切，也希望社會大眾不要再為此案耗費社會成本。

聲明稿全文：

各位朋友大家好，我是陳國星，不是李國華，首先，要為近日帶來的社會紛擾對我的家人說聲抱歉，也對關心、關注這件事情的人致上歉意，林小姐過世時，林家父母透過出版社以一篇聲明稿，疑將死亡原因直指本人，導致本人成眾矢之的，然念及林家父母痛失愛女，治喪期間不願再造成對方家屬的二次傷害，因此，沒有選擇第一時間出面澄清，而是靜待司法機關調查釐清真相，但情勢失控至此，亦不得不出面說明，發表以下幾點聲明：

第一，我並沒有神隱、沒有逃亡，我更不是狼師，也並非傳聞在湮滅證據。我一直在台北，承受輿論壓力相當沈重，我與我的家人亦因此紛擾而身心瀕臨崩潰，然而，此事件已成為媒體頭版撻伐對象，嚴重波及我的家人安危，就由不得我繼續沈默。

第二，民國98年2月，當時林小姐是高三學測滿級分生，同心補習班的招生主任安排林小姐與本人合照留念。其後，林小姐及一群資優生參加補習班安排的加強輔導課，此段期間均僅於課堂上見面，無私下來往。至民國98年約8月初林小姐上台北準備念大學，彼此已無師生關係，兩人之後交往約兩個多月後，林家父母知悉，要求分手，我的太太知悉後選擇原諒，這段關係就劃下休止符。

第三，據林小姐專訪中表示於十六歲即已有嚴重憂鬱症，本人當時與其素未謀面。本人現在回憶林小姐也曾因課業壓力及志趣不合而快樂不起來。她說她是一個文學的靈魂卻禁錮在理工科的軀殼中。

第四，關於小說，新書發表會中她明確表示不是書中女主角，讓大家失望了。小說中的時空錯置、跳脫、幻想的手法，並非自傳。本人尊重創作者的自由意識，不予置評。

第五，本人會配合司法調查，所有對本人的不實指控、汙衊毀詆、道德批判，本人為此已經身敗名裂。懇請各位媒體不要再讓我的家人、親朋好友及熱愛教育的補習界同仁，承受這一切。

最後，還要感謝我的兩位律師，願意在此社會氛圍下，挺身而出，當時兩位律師對於承接此案有諸多疑慮，但經兩位律師反覆詰問本人，並檢視相關證據，基於輿論公審需建立於真相事實之上的理念，經數日考量後，協助各方釐清案情，深感謝意，更希望社會大眾不要再為此案耗費社會成本。如本人是導致此事憾事原因之一，我亦願意承擔，讓林小姐的靈魂能夠平靜。再一次感謝大家！

陳國星

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