臺鐵局端午假期 加開列車疏運旅客

時刻表。（圖／臺鐵局提供）

時刻表。（圖／臺鐵局提供）

時刻表。（圖／臺鐵局提供）

時刻表。（圖／臺鐵局提供）

時刻表。（圖／臺鐵局提供）

臺鐵局為106年端午假期疏運旅客需要，自106年5月26日（星期五）起至106年5月31日（星期三）止計6天，全線加開各級列車總計222列次；其中東部幹線（含南迴線）自強號100列、莒光號43列、復興號及區間車33列，共計176列次；西部幹線自強號26列、莒光號8列、復興號及區間車12列，共計46列次。

針對東部地區疏運，5月27日起至30日止每日開行樹林=宜蘭=花蓮直達對號區間快車3往返，共24列次，並提供北─宜100元、北─花200元優惠票價；節前及節後離峰時段加開樹林往返花蓮、臺東七折紅眼列車；5月26日、5月27日及5月30日加開東線返鄉（返工）實名制列車，詳細班次如附表。

另為疏運端午節連續假期西部幹線旅客，於疏運期間加開七堵=嘉義間（經山線）區間快車共10列次，以疏運返鄉、出遊人潮。

106年端午假期車票自106年5月12日（星期五）零時起，開放一般民眾網路及電話語音訂票。實名制班次於5月19日(星期五)6時起開放身份證U、V開頭及106年3月1日以前設籍花東縣民網路訂票。花蓮縣政府返鄉專車由地方政府另行宣佈訂票事宜，相關加開列車車次、時刻，將於5月9日起於臺鐵網站及各車站時刻公告。

(中時)