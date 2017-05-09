自曝受妓女感動 黃春明以社會底層為題寫作
中原大學舉辦「2017樂讀節」，以「黃春明父子藝文聯展」為序幕，台灣國寶文學大師黃春明獲邀演講時自曝，早年離家出走，受到妓女為家庭犧牲的際遇啟發，讓他以社會最底層者，當作寫小說的題材。
黃春明說，寫作站在最底層者的角度，認為同理心是道德最小的單位，道德從同理心開始，很多人寫小說，卻以高級人角度看社會現象。
黃春明分享，早年離家出走找不到工作，因為修電器認識妓女，發現她們來自九份礦區的同個村裡，原因是村中礦工因沙肺去世，留下不少守寡的女人。那些妓女姊姊，沒有因為很好賺錢就自願去做，「那個時代沒有那種人」。
黃春明說，妓女們因為能多賺一點錢貼補家用才下海，他認為做男生也達不到那種境界，「妓女們沒有比一般人低賤，從心靈來說，一樣有尊嚴」，因此獲得感動，開始以社會最底層的人，作為小說的題材。
黃春明也提及，2011年在演講時遭踢館事件，當時脫衣只剩吊嘎與對方理論，事後被朋友問道：「快80歲了還敢打架，火氣怎麼那麼大？」黃春明回答：「你只看到火氣，那是生命的火花！你不覺得很亮嗎？」引起現場哄堂大笑。
「黃春明父子藝文聯展」展出黃春明父子油畫、撕畫、素描等共20幅畫作，展現其豐富人文之情，顯現其性格中熱血、義氣的一面。中原大學更在開幕式時，安排幼兒園幼兒，唱著黃春明創作的歌謠「稻草人與小麻雀」，讓黃春開心跟著又唱又跳，顯見其老頑童性格。
(中時)
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