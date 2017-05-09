林英敏家12個兄弟姊妹 12生肖沒重複

現年77歲的林英敏有12個兄弟姊妹，12個人剛好12個生肖，一個都不重複。（高錦如攝）

林英敏有12個兄弟姊妹一共12生肖，一個都不重複。(高錦如攝)

他們家人12生肖通通都有！現年77歲的嘉義縣新港鄉村民林英敏，其父母親23年來共生了12個小孩，較特殊的是，12生肖通通都有，一個都不重複。

談起兄弟姊妹12生肖的趣事，排行第6的林英敏表示，大家聽到直呼很不可思議，紛紛打趣地說「你媽媽不就每年都在生！」由於家裡人數太多，媽媽忙不過來，大部分都是哥哥姐姐帶領弟妹上課、學習吃飯，形成相當有趣的畫面。

林英敏說，母親20歲就生下大哥，43歲才生下小妹，23年來一共生了12個小孩，且剛好12生肖通通都有，他透露，其實母親曾在生下最後一個妹妹時，去藥房抓墮胎藥，因當時正逢二哥娶妻生子，她又這麼大歲數，認為不需要再生，給媳婦生就好，沒想到母親藥喝下去，小妹沒有流掉，仍堅強挺住，家裡也意外湊成12生肖。

(中時)