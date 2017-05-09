被認成外國明星 陳學冬回頭萌喊：中國人
大陸男星陳學冬外型俊俏、演技精湛，因主演《小時代》系列電影走紅，擁有大批粉絲，近日他現身機場，吸引不少人前來接機，但卻有人把他當成外國明星，陳學冬當下便回頭高喊「中國人」，反應萌翻粉絲。
據「名偵探趙五兒」報導，陳學冬戴著墨鏡、身穿淺色牛仔帽衫，在一群粉絲的簇擁下步出機場，而在如此大陣仗的護送下，前往停車場的路上也引來其他圍觀群眾，且因為他的五官太立體標誌，還被路人誤認成外國人，陳學冬聽了便立刻回頭大喊「中國人」，說完即扭頭走人。
影片一曝光，網友大讚陳學冬反應超可愛，不少人也表示一開始以為他是歐美混血兒，直誇男神從小帥到大。
(中時電子報)
關鍵字：陳學冬
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