寄放咖啡也寄情 廢棄托兒所化身咖啡館
嘉義縣新港鄉古民村長林居宏與鄉長林茂盛將荒廢的托兒所，打造為堤防咖啡館，讓往來民眾都能喝咖啡、聊天，除可寄杯之餘，來訪民眾只要說：「愛分享」，即能免費享用咖啡，開幕至今已累積寄放多達千餘杯。
「不以營利為目的，只當休閒交流處。」林居宏笑著說，這間堤防咖啡館只賣咖啡、茶，每杯售價僅25元，主要是讓大家有個交流平台、感受純樸農村的熱情，不以營利為目的，甚至連服務人員都是一群平均年約5、60歲的義工媽媽，每天有人排班，而她們也從不喊累，樂得直呼好玩、有趣。
林居宏說，堤防咖啡館於4月底開幕，營業時間自上午9點到晚上9點，特別的是晚上偶爾會有街頭藝人來表演，十分熱鬧，另當有愛心人士認捐咖啡，會在店內「愛分享寄杯芳名錄」記錄姓名、認捐數量與日期，開幕10天已有62位民眾響應。
(中時)
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