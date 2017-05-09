人氣插畫家H.H先生與品牌合作 首支螢幕處女作正式上線

陳庭妮日前出席聯名T的活動。（奧美提供）

陳庭妮日前出席聯名T的活動。（奧美提供）

百萬人氣插畫家H.H先生首次偕筆下靈界女神美美，出演bossini全新品牌影片「只要一直畫，就會有人替你說話」。影片今正式上線，談到拍片心得，H.H先生大呼「比畫畫還累」。

H.H先生表示，在片場不但要騎腳踏車、畫畫，還要透過眼神、語氣傳遞自己的宣言，象徵不斷透過筆下女神「美美」，向廣大的粉絲推廣平等理念。不過最後看到成品，H.H先生感到非常滿意，也強調拍攝期間穿著bossini的衣服十分舒適，符合自己平日休閒兼顧時尚的穿搭標準，更能自在展現態度。

六款限量聯名T一曝光即掀起旋風，粉絲磨刀霍霍怕搶不到。bossini今宣布聯名T將於5月18日在bossini官網及全台25家分店開賣。而「不停止宣言」網路招募開跑僅一周已達5000名消費者響應，活動至5月26日止。

(中時)