鄭弘儀：若是我 我絕不會放過陳星！

鄭弘儀在節目中直言：若是我 我絕對不會放過陳星！（取自YouTube)

補教名師陳星被民代點名與才女作家林奕含之死有關，剛剛陳星首度發表聲明，否認是林奕含書中的狼師「李國華」，並坦承在林奕含上大學後，曾短暫交往2個月。鄭弘儀昨晚更在《新聞挖挖哇》直言：「如果是我，我絕對不會放過他（陳星）！」痛批陳星身分是老師，為什麼能欺負人家女兒。

鄭弘儀昨晚分析林奕含事件，推算8、9年前事發當時，陳星約54歲、林奕含只有16歲，令鄭弘儀直言今天若女兒遭遇到這情況，絕不會放過陳星，「因為你的身分是你是老師，你為什麼欺負我女兒？雖然我女兒滿16歲，可是你不知道這樣不行嗎？」

鄭弘儀直言深怕林奕含父母背後承受非常龐大、外界不知道的內情與壓力，而導致法律上很難制裁陳星，最後受傷的恐怕是家長，「他們家勢力太龐大了，我說實在的，這叫做欺負人。」

鄭弘儀又說：「一個54歲老師這麼強勢、握有這麼大的權力，對一個16歲女學生下手，你覺得是什麼心態？我覺得就是玩弄，而且他還有太太啊，那就是玩弄！玩弄到最後是什麼？就是我用權勢壓你！」

(中時電子報)