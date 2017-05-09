低潮到連12場安打 余德龍透露蛻變關鍵

余德龍甩開低潮後，連續12場比賽敲出安打。(本報資料照)

Lamigo桃猿余德龍向來是球隊倚重的重要戰力，但開季打擊卻不振，一度打擊率連1成都不到，不過就在他上月18日突破低潮後，近期打擊手感燙到不行，至今已連續12場敲出安打，打擊能蛻變的關鍵，余德龍9日透露，包括打擊練習量、重訓量增加，以及打擊動作改變，讓他表現得以回神。

余德龍開季低迷，22打數僅有1支安打，但上月18日他面對富邦悍將，繳出單場3安打猛打賞一掃低潮，隨後至今扣除上場代守、沒有打擊的場次，已經連續12場敲安。余德龍表示，今年調整進度確實慢了很多，為能找回手感，他練習日時增加打擊練習量，並每天做次數少、重量重的重量訓練增加爆發力。

此外，余德龍在打擊動作也做出修正，從雙腳站比較開的開放式站姿，改為內八式的站姿，試著讓擊球點和揮棒更穩定，他表示，他在低潮時不斷看以前打得好的影片，同時看著鏡子修正動作，所找到最合適的動作，配合重訓的成果，讓他現在打擊不僅穩定，更有辦法把力量釋放出來。

「不想再有一場沒一場！」余德龍為走出低潮拚命練打，逼著自己堅持重訓，努力嘗試拔罐、水療等減輕疲勞的方式，就是期望好狀況能維持下去，替自己保住上場機會。他說，現在包括梁家榮等年輕小將輩出，隊內形成良性競爭，期望持續好表現，達成至少80場出賽、維持2成80打擊率的目標。

(中時電子報)