低潮到連12場安打 余德龍透露蛻變關鍵
Lamigo桃猿余德龍向來是球隊倚重的重要戰力，但開季打擊卻不振，一度打擊率連1成都不到，不過就在他上月18日突破低潮後，近期打擊手感燙到不行，至今已連續12場敲出安打，打擊能蛻變的關鍵，余德龍9日透露，包括打擊練習量、重訓量增加，以及打擊動作改變，讓他表現得以回神。
余德龍開季低迷，22打數僅有1支安打，但上月18日他面對富邦悍將，繳出單場3安打猛打賞一掃低潮，隨後至今扣除上場代守、沒有打擊的場次，已經連續12場敲安。余德龍表示，今年調整進度確實慢了很多，為能找回手感，他練習日時增加打擊練習量，並每天做次數少、重量重的重量訓練增加爆發力。
此外，余德龍在打擊動作也做出修正，從雙腳站比較開的開放式站姿，改為內八式的站姿，試著讓擊球點和揮棒更穩定，他表示，他在低潮時不斷看以前打得好的影片，同時看著鏡子修正動作，所找到最合適的動作，配合重訓的成果，讓他現在打擊不僅穩定，更有辦法把力量釋放出來。
「不想再有一場沒一場！」余德龍為走出低潮拚命練打，逼著自己堅持重訓，努力嘗試拔罐、水療等減輕疲勞的方式，就是期望好狀況能維持下去，替自己保住上場機會。他說，現在包括梁家榮等年輕小將輩出，隊內形成良性競爭，期望持續好表現，達成至少80場出賽、維持2成80打擊率的目標。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。