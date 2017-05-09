不要隨便請警察抽煙 男子被拒還被搜出毒品
北辰派出所警員黃建樹、陳冠融執行巡邏，在北港鎮產業道路發現1名行跡可疑男子，員警一眼認出該蔡姓男子是列管對象，經攔檢盤查，在身上香煙盒內查獲毒品安非他命1包及吸食工具等，全案9日依毒品危害防治條例送辦。
雲林縣警察局將治安人口慣犯列為「雲眼對象」，要求員警遇此對象加強攔檢盤查。北辰派出所2名員警巡邏時，發現蔡姓雲眼對象在產業道路徘徊，盤查時蔡男相當緊張，下意識掏出香煙盒欲向警員示好，卻被發現他藏毒在香煙盒內，只好乖乖認罪。
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(中時)
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