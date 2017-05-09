拾荒男順手牽羊 「回收」汽車零件被逮

46歲湯姓男子日前在北港鎮1處汽車修配廠，取走2個汽車水箱及1組冷氣散熱排，隨手藏匿在一旁草堆內，警員楊家豪、陳靖文調閱監視器比對，循線追查到湯男涉案，湯男到案後自稱從事資源回收，偵訊後9日函送法辦。

北辰派出所受理民眾報案，指稱客戶將車輛送廠維修，汽車水箱及冷氣散熱排拆卸下後置放在修車場的圍牆上，沒想到竟被偷走。員警至現場及附近訪查，調閱沿線路口監視器畫面，發現竊嫌騎著1輛三輪車。

所長張志旭擷取該畫面及男子相關特徵資料，交付所內警員循線追查。巡邏員警隔天發現湯姓男子行蹤，將他攔查並帶回警所調查，湯男坦承不諱，表示當天因三輪車已經滿載資源回收物，將物品搬到附近的草叢堆裡藏匿。

(中時)