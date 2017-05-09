一面繡旗可換好幾頭牛 「雙獅戲球」繡旗紀錄地方歷史
北港鎮集雅軒北管藝陣保存1面「雙獅戲球」繡旗，已超過1甲子歷史，繡旗上有「北港街新街蔡裕斛寄贈」文字，紀錄日治時期北港地區稱呼、地方士紳故事，其繡工精美、價值不菲，在當時可以換得好幾頭牛。
北港集雅軒為北管支系，清咸豐3年由笨港蔡及、陳貞、吳石等人發起，日治時期及光復後因應地方迎神賽會需求，盛極一時。集雅軒保存諸多文物，其中1面日治時期的「雙獅戲球」繡旗保存完整，極具代表性。
集雅軒總幹事吳登興表示，此旗的特殊點在於從旗面上方「北港街新街蔡裕斛寄贈」落款文字，可看出北港街為日據時期北港的稱呼，清代則稱呼笨港或笨北港，光復後才稱為北港鎮。
蔡裕斛曾任北港朝天宮委員，是北港重要士紳家，昭和初期其家族投資北港戲院、博愛醫院，不僅事業龐大，對於地方事務更是熱心參與，因此才會不惜重資，贈予集雅軒1對繡旗，其中1面繡旗目前由朝天宮珍藏。
經考據，「雙獅戲球」繡旗製作於昭和初期，約有7、80年歷史，旗面的雙獅戲球、雙鳳朝牡丹立體圖案，做工非常精緻，是北港現存少有的日治時期經典作品。
吳登興說，繡旗主要是增強藝陣的氣勢，後來變成拼陣的行頭。「雙獅戲球」繡旗若請現今繡工製作，估計約要百萬元。日治時期土地便宜，此旗的造價在當時可買1大片農地，或是好幾頭牛。
(中時)
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