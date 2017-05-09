金門博弈案卡關 原因竟是這個
引起金門鄉親爭議的博弈公投案，因為連署人數不足，今（9）日在縣選委會卡關，若本月20日以前未能補足規定人數，或逾期不補提，公投案將宣告不成立。提案人縣議員蔡春生信心滿滿表示，一定會補足人數。
金門縣反賭場聯盟發起人楊再平則抗議促賭方所提「金門博奕公投主文」不適法且違法，不能交付公投，中央和金門縣選委會應退回連署，並暫時停止舉辦公民投票。
選委會則強調，該會提供正、反雙方表達意見的平台，以公平、公正的立場處理博弈公投案，絕對不會偏袒任何一方。
縣議員蔡春生以「為振興金門經濟，開創金門的前途，您是否贊成設立國際渡假區並於其中開放5%觀光博弈？」為主文提出博弈公投案。依公投法的規定，該公投案的連署人數應達最近1次縣長選舉總人數10萬3555人的5％以上，約5178人的要求。
蔡春生在4月初即向縣選委會提出連署人6207人的名冊，經初審符合格式者6010人，再送各戶政事務所查對後，符合規定的連署人僅4844人，並未達法定連署人數。
縣選委會表示，已在本月4日去函要求蔡春生在15天內補提連署人名冊，並以1次為限，若補提後仍不足規定人數或逾期不補提者，將公告這項公投案不成立。
蔡春生表示，金門的福利不能只靠金酒，肯定要另闢財源，他至少會再找600人連署，有把握在規定期限內補足人數，讓公投案順利通過。
(中時)
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