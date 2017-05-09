全台最高海拔書房「山那邊夢想書房」1個月收到逾3,000本書

林閔政（右二）發起「山那邊夢想書房」，不到1個月就已募集3,000本書，卻因熱心人士的熱烈響應，不到1個月就已提前達標！（圖／曾麗芳）

由梨山賓館推動、全台最高海拔書房「山那邊夢想書房」，原計劃3個月募集3,000本書，卻因熱心人士的熱烈響應，不到1個月就已提前達標！還有企業主，不只捐書還贊助泰雅原民風的書房制服，讓書房更具特色。

「山那邊夢想書房」發起人、梨山賓館副總經理林閔政表示，這次捐書的筆數超過500筆，外界的關心讓梨山很感動，未來將持續運作「高山上的文學課」、「高山上的美學課」，邀請各界專業人士上山分享閱讀，讓偏鄉也能感受不一樣的作家分享會。

林閔政表示，和平區代表會副主席羅進玉看到這麼多書送上山，還有許多專業的志工老師幫忙將書分類、編碼，不斷地說著感謝和感動，他說：「從來沒想到有一天在山上會出現這麼多書。」

林閔政笑著說：「原來書寄來了，不是把書放上書架這麼簡單！」幸好，募書行動後，許多退休的老師志工主動伸援手，上山幫忙將書分類和編碼，並連夜讓書上架，讓人感動。

因為梨山路途遙遠，捐書過程還發生了很多讓人感動的事！林閔政說，除了民眾專程送書上山，有人特別寫卡片感謝梨山辦理這次有意義的募書活動；甚至台北東光制服店負責人，為了讓高山書房更有味道，贊助書房工作人員一套有高山文青味的工作制服，讓梨山人更感動。

各界熱心民眾的幫忙，讓梨山大為感動。台中市高山觀光協會與中華民國文創觀光協會，持續推動帶一本書去旅行的概念，只要加入「梨山賓館」或「山那邊夢想書房」粉絲專頁的民眾，到梨山旅遊，就可以到梨山賓館櫃檯，領取「夢想書房紀念文具小車」。

另外，因書房第一階段書籍已達標，為避免捐書浪費，後續需要的書籍，請排除百科全書類、童書，以及雜誌類書籍，後續捐書內容，希望是100年後所出版的新書。

發起「山那邊夢想書房」募書計畫的林閔政，從事媒體工作十餘年，轉行在梨山賓館工作後，深受當地自然美景、與人文風情影響，卻深感寫不出在地美景、人物生活情感之文章，因此重新閱讀散文及新詩並學習書寫。

當他看到台大、政大的高材生、年輕學子，畢業後陸續返鄉工作，在閱讀過程中，想要帶動更多山上的孩子或大人，一同書寫屬於梨山的共同記憶，於是有了成立書房、推動閱讀的計畫。

「山那邊夢想書房」設在梨山賓館分館2樓，原本做為音樂演出的場地，去年開始音樂演出挪移到新成立的會議室，空間原本要擴大為商品營運區，梨山賓館董事長顧正隆和總經理洪志隆知道山上有推動閱讀的計畫，立即允諾把空間改為書房。

林閔政表示，梨山因路途漫長交通不便，很多公益演出或關懷行程很難一日來回，因為想著「我們還能為山上作些什麼？」加上本身的媒體工作經驗，相信文字書寫和閱讀永遠是可以帶著走的能力，加上高山上很靜、沒有多餘的休閒娛樂，有更多的時間思考、沉澱和想像，對閱讀更有幫助，相信「山那邊夢想書房」的成立，可以讓更多人透過文字拉近夢想的距離。

(工商)