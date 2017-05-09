Selina「一次就中」好預兆 林宥嘉婚紗照狂放閃

Selina幸運抽中捧花。(取材自Selina臉書)

Selina抽到捧花時表情相當激動。(取材自Selina臉書)

林宥嘉與老婆丁文琪（Kiki）9日在輕井澤舉辦新婚派對，此次雖名為派對，但現場儼如小型婚禮，林爸爸、林媽媽、丁媽媽等雙方家長都出席，小倆口在現場交換戒指、切下結婚蛋糕、感性告白，有趣的是，抽捧花遊戲，Kiki點名了好姊妹Hebe、Selina等10位單身男女同樂，最後由去年才恢復單身的黃金剩女Selina幸運抽中，這意外驚喜讓Selina是感動又開心。

Selina稍早也在臉書開心分享喜悅，先是引用Kiki的幸福宣言：「我們是黑洞，但是遇見了彼此，然後就有了光！」接著獻上感動祝福「祝福你們、我愛你們」，她笑稱捧花遊戲是「十全十美抽捧花，姊第一次抽捧花呢，能分享你們的幸福姊好幸運」；恢單的她，對於新戀情總是抱持順其自然的心態，但這回可說是「一次就中」的好運氣，也讓粉絲相當期待，留言祝福「希望姐姐也能找到屬於自己的幸福」。

林宥嘉臉書也在大方Po照分享喜悅，：「平時不好意思發合照，但照片裡的太太實在是太美了，必須與你們分享。我和我的太太，我們的婚紗照。」開心地放閃無極限，粉絲也紛紛獻上祝福。

(中時)