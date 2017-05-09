回擊陳國星 林俊憲：我追的是標案問題 我不會放過你

立委林俊憲也立刻回擊陳國星，「我追的是標案問題，我不會放過你」。（圖片來源：林俊憲臉書）

才女作家林奕含自殺事件第十三天，補教名師陳國星終於發表聲明回應，否認自己是書中的李國華；立委林俊憲也立刻回擊，「我追的是標案問題，我不會放過你」。

才女作家林奕含自殺，扯出案外案，疑似曾遭誘姦。而被指涉是誘姦狼師的補教名師陳國星，今日終於透過補習班發表五點聲明，澄清自己不是李國華，還稱自己曾與林奕含交往兩個月。

立委林俊憲在第一時間在臉書發文回批，陳國星果然如劉毅、郭冠英所帶的風向，要將事件導向師生戀。可是，陳國星有妻女，怎能硬掰成「戀」，「何況是用師生的特別權力關係去誘迫」。

林俊憲說，他正是因為知道陳國星是這種人，所以他從頭至尾都在追查陳國星日創設標案及逃漏稅等可能涉及違法的部分。只要有一件標案涉及舞弊，一定讓他進監獄。

林俊憲也補充說，陳國星已經躲藏十幾日，檢調、警政卻還沒完成第一次約談，對於檢調、警政的慢動作，感到不可思議。這樣顯然陳國星已經把該串供的串了，該滅證的滅了。深感司法和警政的不作為，「辜負社會」。

★再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788-995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時電子報)