SJ希澈出車禍 脫口認收到邱淑貞愛女關心

希澈先前出車禍，坦言有收到邱淑貞女兒關心訊息。（圖／翻攝自yuetyuetxx、kimheenim IG）

希澈上月底發生車禍。（圖／中時資料照片）

韓國夯團Super Junior成員希澈上月底在趕通告途中發生車禍，所幸沒人員傷亡，今(9日)他現身香港出席公開活動，問是否見過邱淑貞最近人氣很旺的正妹女兒沈月？他表示曾和邱淑貞母女去迪士尼樂園玩，不確定是不是沈月，也自曝先前出意外，邱淑貞女兒有發訊息關心他，雖沒指是不是沈月發的，但間接說明與邱淑貞一家感情不錯。

香港媒體報導，希澈今赴港為橫城韓牛站台，他曾在大陸節目《一路上有你》圓夢與從小到大的女神邱淑貞見面，獲得對方幫他慶生，之後又被網友爆料一起遊迪士尼樂園，這回快閃來香港，他透露因行程趕，沒時間與邱淑貞見面，對此有點遺憾。

至於是否見過沈月？希澈說兩年前曾和邱淑貞母女到樂園玩，知道她的女兒很喜歡韓國娛樂文化，先前他出車禍，有收到來自女神女兒的慰問短訊，他則回一張自拍表示沒事，請對方別擔心，似乎間接說明與邱淑貞三個女兒都有好交情。

(中時電子報)