美國與北韓 在挪威啓動半官半民對話

韓聯社9日報導，據奧斯陸外交消息人士透露，北韓政權有關人員和美國相關民間專家8日在挪威奧斯陸郊外一酒店啓動1.5軌對話，會議或持續兩天。

這是美國與北韓自去年11月中旬在瑞士日內瓦接觸以來時隔6個月再次會面，而此次會面地點、時間以及具體的與會者身份則完全保密。

該消息人士表示，美國與北韓和挪威政府均認為若此次對話事先被曝光，或將難以成行，因此持非常謹慎的態度。他還表示，由於北韓與會者以外務省旗下機構研究員身份參加對話，因此本次對話與其說是1.5軌對話不如說是民間層次的2軌對話。

(旺報)