富邦增菘瑋怎麼了？本季首連兩戰失分

增菘瑋投球策略漸漸被掌握，壓制力有些下滑。(中央社資料照)

富邦悍將增菘瑋今年在牛棚投出一片天，不過上周富邦陷入低潮，他投球表現也有些失常，不僅本季首度連兩場出賽失分，還挨了首支全壘打，是累了還是狀況差？增菘瑋9日賽前表示，其實投球並沒有狀況，而是對戰次數變多，投球策略被摸清楚所致，但他沒因此被打敗，「失分才知道問題在哪。」

增菘瑋開季威風八面，即使有掉分，也還未有連續兩場出賽失分的紀錄，不過上周有些失常，4日對統一獅投0.2局失2分，6日對中信兄弟帳面失4分雖都不是自責分，但被曾陶鎔轟出3分炮，是他本季首度挨轟。他經過上周比賽後，自責分率從4月底1.93，略升到2.87。

增菘瑋認為，球路其實沒偏差太多，但對戰次數一多，對手對他漸漸熟悉，知道他有控球不錯的優勢，又抓到配球，因而造成傷害，不過狀況跟心態在挨打後，並沒有受到影響，身體也沒有異狀，「不可能永遠不會被打，失分才會明白問題在哪，如果找不到問題才真的麻煩，接下來得在配球策略上做出應對。」

(中時電子報)