大學個人申請放榜 新北高中職總錄取率為61％

106學年度大學個人申請入學於今（9）日放榜，新北市公私立高中職今年報名人數8863人，錄取5435人，總錄取率為61%，較去年增加5%以上，計有981人錄取國立大學，比去年錄取人數多增加175人。

新北市教育局表示，高中高職旗艦計畫自2012年開始推動以來，透過5年18億的經費挹注，已輔導多數高中職學校提出多項創新方案並獲致相當成效，在發展高中卓越方案部分，係鼓勵學校發展主題式特色課程，並精進教師教學以激勵教師創造績效，同時持續打造優質教育環境，

教育局提醒，本次未錄取的學生可參加7月1日至7月3日辦理的大學指定科目考試，報名作業自5月1日起至5月16日辦理完成，並預計於6月1日寄發准考證。

(中時)