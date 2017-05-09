洪秀柱：國民黨沒有不接地氣

9日晚上洪秀柱街頭演講，首先與在場民眾合唱「世上只有媽媽好」一曲，在母親節將至之際表達對世上母親的敬意。

接著洪秀柱話鋒一轉，表示當母親的人就是希望孩子過的好，但如今看到過期的肉可以在市場販賣 、看到瘦肉精即將進口、看到塑化劑 、看到學校吸食毒品的孩子越來越多 ，越來越嚴重，洪秀柱還說，「 我們的環境有毒， 孩子開始吸毒 ，環境到處都有毒 ，我們的政治把讓我們台灣無法生存的台獨， 是更可怕的毒。」

洪秀柱接著批評蔡英文執政國家沒有更好 、台灣也沒有更好， 年金改革越改越倒退 ，一個一個行業上街頭發聲， 洪秀柱表示蔡英文上台前曾說，如果政府聽不到意見，人民可以拍桌子 ，結果人民上街了 ，她還是沒有聽到 。這樣的政府 ，還搞一個前瞻計畫，國民黨如今阻止民進黨政府這樣不周延的計畫被民進黨批評拖延議事，但洪秀柱指出民進黨在野時煽動青年包圍立法院 、讓警察不眠不休，他們拖延議事多久 都完全忘記了。洪秀柱批評民進黨如今完全執政完全不負責任。

洪秀柱還表示有人說國民黨不接地氣，但國民黨怎會不接地氣？國民黨培養了一堆人才，不分省籍、甚至不分黨派。

(旺報)