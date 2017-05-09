洪秀柱：國民黨沒有不接地氣
9日晚上洪秀柱街頭演講，首先與在場民眾合唱「世上只有媽媽好」一曲，在母親節將至之際表達對世上母親的敬意。
接著洪秀柱話鋒一轉，表示當母親的人就是希望孩子過的好，但如今看到過期的肉可以在市場販賣 、看到瘦肉精即將進口、看到塑化劑 、看到學校吸食毒品的孩子越來越多 ，越來越嚴重，洪秀柱還說，「 我們的環境有毒， 孩子開始吸毒 ，環境到處都有毒 ，我們的政治把讓我們台灣無法生存的台獨， 是更可怕的毒。」
洪秀柱接著批評蔡英文執政國家沒有更好 、台灣也沒有更好， 年金改革越改越倒退 ，一個一個行業上街頭發聲， 洪秀柱表示蔡英文上台前曾說，如果政府聽不到意見，人民可以拍桌子 ，結果人民上街了 ，她還是沒有聽到 。這樣的政府 ，還搞一個前瞻計畫，國民黨如今阻止民進黨政府這樣不周延的計畫被民進黨批評拖延議事，但洪秀柱指出民進黨在野時煽動青年包圍立法院 、讓警察不眠不休，他們拖延議事多久 都完全忘記了。洪秀柱批評民進黨如今完全執政完全不負責任。
洪秀柱還表示有人說國民黨不接地氣，但國民黨怎會不接地氣？國民黨培養了一堆人才，不分省籍、甚至不分黨派。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。