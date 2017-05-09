文藻外大將布袋戲推向國際
高雄市文藻外語大學與嘉義三昧堂創意木偶團隊產學合作，日前受台灣交通部觀光局邀請，前往馬來西亞檳城，為首次舉辦的台灣旅展宣傳台灣文化之美，並前往印尼演出和展覽；文藻安排翻譯系4年級張瑋庭與謝念羽，前往海外協助三昧堂演出時，擔任現場即時口譯，讓台灣布袋戲在世界舞台上發光。
台灣觀光局吉隆玻辦事處於5日至7日，在馬來西亞檳城葛尼百麗宮購物廣場舉行「樂活臺灣」（Lohas Taiwan）旅遊展，9日於印尼棉蘭舉辦台灣觀光行銷推廣會；文藻外語大學與嘉義三昧堂創意木偶團隊前往參加。
文藻外語大學應用華語文系副教授施忠賢於2015年起，領導「布袋戲在地國際化」計畫團隊，與三昧堂產學合作，協助將其海報、劇本等，翻譯成英文、德文與日文等多國家語言，並延請三昧堂成員到校演講偶頭造型、偶衣製作、木偶操演技術與國外展演經驗等，並將演講的影片譯成英、日文，放在網路空間供大家下載分享，是三昧堂國際化的最大推手。
張瑋庭與謝念羽此行除擔任即時口譯，並協助布袋戲演出時的英文口白工作，甚至協助雙人操偶的高難度表演，讓馬來西亞民眾能完全了解台灣布袋戲的精髓。
謝念羽表示，從小就很喜歡布袋戲，這次能一起推廣臺灣文化與觀光，是非常難得的經驗。
張瑋庭指出，許多當地民眾看到布袋戲偶感到很新鮮，常常一上陣就吸引眾人關注，看到台灣文化在國外發光發熱引起注目，更以身為台灣人而驕傲。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。