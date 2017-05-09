文藻外大將布袋戲推向國際

▲文藻外語大學翻譯系4年學生謝念羽(右)，穿上代表「天官賜福」布袋戲偶服，於馬來西亞「樂活台灣旅遊展」行銷台灣文化。（文藻外語大學提供）

▲翻譯系張瑋庭同學(左)向西方人士介紹台灣布袋戲。（文藻外語大學提供）

翻譯系學生謝念羽(左)於馬來西亞檳城「樂活台灣」旅遊展推廣台灣傳統文化。（文藻外語大學提供）

高雄市文藻外語大學與嘉義三昧堂創意木偶團隊產學合作，日前受台灣交通部觀光局邀請，前往馬來西亞檳城，為首次舉辦的台灣旅展宣傳台灣文化之美，並前往印尼演出和展覽；文藻安排翻譯系4年級張瑋庭與謝念羽，前往海外協助三昧堂演出時，擔任現場即時口譯，讓台灣布袋戲在世界舞台上發光。

台灣觀光局吉隆玻辦事處於5日至7日，在馬來西亞檳城葛尼百麗宮購物廣場舉行「樂活臺灣」（Lohas Taiwan）旅遊展，9日於印尼棉蘭舉辦台灣觀光行銷推廣會；文藻外語大學與嘉義三昧堂創意木偶團隊前往參加。

文藻外語大學應用華語文系副教授施忠賢於2015年起，領導「布袋戲在地國際化」計畫團隊，與三昧堂產學合作，協助將其海報、劇本等，翻譯成英文、德文與日文等多國家語言，並延請三昧堂成員到校演講偶頭造型、偶衣製作、木偶操演技術與國外展演經驗等，並將演講的影片譯成英、日文，放在網路空間供大家下載分享，是三昧堂國際化的最大推手。

張瑋庭與謝念羽此行除擔任即時口譯，並協助布袋戲演出時的英文口白工作，甚至協助雙人操偶的高難度表演，讓馬來西亞民眾能完全了解台灣布袋戲的精髓。

謝念羽表示，從小就很喜歡布袋戲，這次能一起推廣臺灣文化與觀光，是非常難得的經驗。

張瑋庭指出，許多當地民眾看到布袋戲偶感到很新鮮，常常一上陣就吸引眾人關注，看到台灣文化在國外發光發熱引起注目，更以身為台灣人而驕傲。

(中時)