林俊憲痛斥陳星聲明虛矯 批司法辜負社會

林奕含自縊，補習班名師陳星遭點名是狼師，陳星沉寂多日後，晚間發布聲明坦承曾與林奕含交往2個月，否認誘姦，也澄清自己非「李國華」，民進黨立委林俊憲在臉書發文痛批，「我追的是標案問題，我不會放過你」。

林俊憲第一時間反應說，果然如劉毅、郭冠英近日所帶的風向，要將事件導向師生戀。林俊憲認為，陳國星有妻有女，有什麼資格硬掰成「戀」字，何況是用師生的特別權力關係去誘迫！

林俊憲說，自己一直知道陳國星如此奸狡之徒，必會矯言為自己脫罪，但從頭至尾，自己追查的就是陳國星日創社標案及相關逃漏稅等可能涉及違法的部分，林俊憲說，追查標案和相關逃漏稅部分，絕對不會停！絕對不會放過陳國星，他說，只要一件標案涉及舞弊、行賄，一定讓陳國星進監獄吃牢飯！

林俊憲也表示，看完陳國星虛矯脫罪聲明後，想到陳國星躲藏竟已10幾日，檢調、警政竟還沒完成第一次約談，林俊憲對檢調和警政的慢動作，感到完全不可思議！他痛斥，檢調和警政竟讓陳國星神清氣爽躲在豪宅發表聲明，顯然把該串供的串了，該滅證的滅了，猶如縱放般擺爛。

林俊憲也表示，自己詢問過檢察官友人，友人表示，警察和檢察官都有約談權利，也早該約談，若陳國星拒絕到案說明，可「抗傳即拘」，這次司法和警政的不作為，林俊憲和檢察官友人均覺得辜負社會。

(中時)