美亞太軍費 未來5年增80億美元

五角大廈同意未來五年為亞太地區增加80億美元來加強美軍在亞太地區的力量。這些資金將用於提升美軍基礎設施建設，讓美軍能夠開展更多的行動，並向亞太地區部署更多的部隊和艦艇。

《華爾街日報》報導，這項努力體現了美國對亞太地區更大的承諾，特別是在朝鮮半島局勢越來越緊張之際。

這項名叫「穩定亞太提案」的計劃，最初由美國參議院軍事委員會主席麥侃（John McCain）提出，後來得到國會其他議員、美國國防部長馬蒂斯（Jim Mattis）和美軍太平洋司令部司令哈里·哈里斯上將（ Harry Harris）的支持。 不過，支持者們還沒有提供方案的細節，也沒有告知資金的來源。

支持者們認為，這項提案類似2014年的「歐洲信心保障提案」。 2014年，在俄羅斯入侵烏克蘭後，美國也在當年的國防預算中追加了34億美元。

川普政府已經提出增加本年度的軍費，並提議為2018財年再追加540億美元。 《華爾街日報》援引美國官員和國會工作人員的話說，目前還不清楚有多少資金可以馬上用於這項亞洲提案，但是，他們指出，這筆資金需要五年時間分批到位。

(旺報)