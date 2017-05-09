房屋稅風波持續延燒 新竹縣92％聯盟推連署
新竹縣議員高偉凱、周江杰在議會通過調低非自住房屋稅率的修正案後辭職，為了讓大眾更了解非自住房屋稅的意義，「新竹縣92％聯盟」近日在網路發動連署，呼籲認同者透過網路傳播，影響更多人重視居住正義的議題。
高偉凱與周江杰在2015年提出〈新竹縣房屋稅徵收率自治條例〉，將自住用房屋其他供住家用者的稅率，從原先的1.5％調升為2％及2.5％，縣民及配偶、子女名下需擁有4間以上房子，才須繳2％以上的房屋稅。不過新竹縣過半議員4日通過修正草案，將原先的2％及2.5％下修至1.6％，並在今年7月1日實施。
由於全縣僅有8％房屋稅納稅人須依〈新竹縣房屋稅徵收率自治條例〉被課徵2％、2.5％的房屋稅，其餘92％並不受影響，因此新竹縣92％聯盟發起連署，邀請縣民，加入共同請願人，或是以網路連署，以及拍照上傳，並加上「#我是92趴」的標籤，向網友宣傳此活動。
高偉凱、周江杰與竹北市民代表許育綸均是請願聯署書收集點，許育綸8日晚間也在臉書上傳手持「我是市民代表，我是92％」宣言的照片，響應「新竹縣92％聯盟」的發起的活動。另外在19日晚間7點於議會外舉辦論壇及連署活動，邀請支持者及想了解相關議題者參與。
(中時)
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